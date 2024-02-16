Байден заявил об отсутствии намерения у РФ разместить оружие в космосе

США получили информацию о технических возможностях Российской Федерации разместить противоспутниковое оружие в космосе, но не видят намерения сделать это. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РИА Новости.

«Все, что они (российские силы. – «Газета.Ru») делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб. <...> Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться (к реализации этих планов. – «Газета.Ru»)», — сказал глава Белого дома.

По его словам, США обнаружили возможности осуществить вывод в космос системы, которая в теории способна наносить урон спутникам.

«Этого еще не случилось, и я надеюсь, что не случится», — добавил американский лидер.

Накануне Байден распорядился связаться с Россией из-за противоспутникового оружия.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. В чем состоит эта угроза, публично не раскрывалось.

Американские СМИ выступили с предположениями по этому поводу. В Fox News заявили, что угроза может быть связана с космической сферой. В CNN уточнили, что дело связано с Россией. Наконец, в ABC News пояснили, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерное оружие для борьбы со спутниками.

Ранее в Совфеде назвали «пугалкой» заявления США о ядерном оружии России в космосе.