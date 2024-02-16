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Зеленский заявил о критическом преимуществе РФ в вооружениях

Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и другом оружии

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Nina Liashonok/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия. С таким заявлением он выступил на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает РИА Новости.

Украинский лидер также отметил существенное уменьшение поставок Киеву от партнеров.

Ранее вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что недостаток финансовой помощи от партнеров ударил по ликвидности бюджета и военному планированию Киева.

Она подчеркнула, что в настоящий момент Киев разрабатывает планы на случай чрезвычайных обстоятельств в вопросе финансирования.

До этого европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что большинство стран Евросоюза поддержали решение использовать средства ЕС для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. При этом Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.

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