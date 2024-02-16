ВС России отразили 18 атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Боевые столкновения происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

«Потери противника за указанный период составили свыше 775-ти военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что российские силы смогли перехватить авиабомбу JDAM ВСУ американского производства.

Также в Минобороны РФ сообщили, что Россия нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В министерстве уточнили, что удар был нанесен по украинским предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили 95 беспилотников ВСУ.