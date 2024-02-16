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В России назвали «кандидата» на место оружия РФ в космосе

Сотрудник РАН назвал ядерный буксир кандидатом на место оружия РФ в космосе

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Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович прокомментировал сообщения американской стороны, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Его слова приводит РБК.

«Конечно, ядерный взрыв — довольно эффективное средство по выводу из строя спутников, но мне кажется, сейчас речь в первую очередь идет о ядерной энергетике для космических аппаратов, возможно, военного назначения», — сказал эксперт.

По его словам, наиболее вероятный кандидат на место российского оружия в космосе, о котором говорят США, — космический ядерный буксир «Зевс» или «нечто родственное».

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден распорядился начать прямые переговоры с Россией по вопросу разработки системы, предназначенной для уничтожения спутников на орбите. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он также сообщил, что Вашингтон уже связался с Москвой, но конкретных дат для переговоров пока не намечено.

Ранее были названы особенности создаваемого в РФ комплекса для «ослепления» спутников.

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