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Названы особенности создаваемого в РФ комплекса для «ослепления» спутников

Reuters: оружие космического базирования РФ может глушить или ослеплять спутники

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Depositphotos

Новое оружие космического базирования, о разработке которого в РФ сообщила американская разведка, может представлять собой устройство на ядерной энергии. Об этом пишет Reuters.

Изначально предполагалось, что российские специалисты создают ядерную боеголовку. Однако аналитики, отслеживающие космические программы Москвы, усомнились в точности данной информации.

«Говорят, что космическая угроза, вероятно, представляет собой не ядерную боеголовку, а скорее мощное устройство, требующее ядерной энергии для проведения целого ряда атак на спутники», — отмечается в материале.

К подобным комплексам могут относиться системы, предназначенные для глушения сигналов или создающие электромагнитные импульсы. Последние способны выводить из строя оборудование спутников, если те находятся в определенном секторе орбиты.

При этом исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл предположил, что в данный момент РФ пытается создать орбитальные системы радиоэлектронной борьбы. О разработке новой ядерной боеголовки речи пока не идет, уточнил эксперт.

14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Москва планирует вывести в космос ядерное оружие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, обвинил американское руководство в попытке придумать очередную уловку.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали «пугалкой» данные американской разведки о российском ядерном оружии в космосе.

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