Отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) местами находится в полном окружении. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заместителя командира бригады Родиона Кудряшова.

«Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местами наблюдается критическая ситуация для бойцов ВСУ — «есть окружение на 360 градусов, местами на 180».

Также сообщалось, что штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которую командование армией страны в срочном порядке направило в Авдеевку, назвала местный коксохимический завод «своим новым домом».

16 февраля командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Авдеевкой, которая находится в окрестностях Донецка, готовят новые позиции. Ситуацию вокруг населенного пункта Тарнавский охарактеризовал как сложную, но контролируемую.

Ранее в Белом доме оценили ситуацию в районе Авдеевки.