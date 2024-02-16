В НАТО связали проведение учений с подготовкой к конфликту с Россией

Учения Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к потенциальному конфликту России и НАТО. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, сообщает Financial Times.

Крупнейшие за последние годы западные военные учения Steadfast Defender начались в феврале, в маневрах задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих.

Сообщается, что учения завершатся в мае. Для их проведения отведены участки Польше, Германии и странах Прибалтики.

В российском МИД сообщили, что учения НАТО Steadfast Defender 2024 повышают риск возникновения незапланированных военных инцидентов.

До этого военные Североатлантического альянса провели на Центральном полигоне эстонских Сил обороны ежегодные учения «Зимний лагерь». Издание ERR уточнило, что они нацелены на проверку подготовки пехоты и мехчастей к ведению боевых действий зимой. В учениях приняли участие более тысячи солдат.

Ранее в НАТО отрицали подготовку к войне с Россией через учения.