Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) позвонил жене и пожаловался, что украинские войска бросили раненых сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Солдат рассказал, что у него перебиты ноги и осколок в спине. Он отметил, что помимо него еще четверо человек с травмами и не могут ходить. При этом он заявил, что ему и другим раненым украинским военным сначала пообещали, что их заберет машина.

В итоге военный дозвонился до супруги по видеосвязи. Он рассказал ей о травмах и что не может эвакуироваться. На вопрос жены, почему командиры их бросили, он ответил, что не знает.

До этого стало известно, что в зоне боевых действий российские войска включают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) похоронный марш для деморализации личного состава.

Также газета «Арсенал Отечества» сравнила распорядок дня пленных солдат ВСУ с санаторным.

Ранее российские артиллеристы не дали ВСУ прорваться под Купянском.