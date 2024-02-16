Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Боец ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его в Авдеевке и сбежали

Боец ВСУ рассказал, что его сослуживцы бросили раненых и сбежали из Авдеевки

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) позвонил жене и пожаловался, что украинские войска бросили раненых сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Солдат рассказал, что у него перебиты ноги и осколок в спине. Он отметил, что помимо него еще четверо человек с травмами и не могут ходить. При этом он заявил, что ему и другим раненым украинским военным сначала пообещали, что их заберет машина.

В итоге военный дозвонился до супруги по видеосвязи. Он рассказал ей о травмах и что не может эвакуироваться. На вопрос жены, почему командиры их бросили, он ответил, что не знает.

До этого стало известно, что в зоне боевых действий российские войска включают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) похоронный марш для деморализации личного состава.

Также газета «Арсенал Отечества» сравнила распорядок дня пленных солдат ВСУ с санаторным.

Ранее российские артиллеристы не дали ВСУ прорваться под Купянском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами