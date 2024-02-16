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В ДНР заявили об отходе украинских войск с ряда укрепрайонов под Донецком

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ ушли с нескольких укрепрайонов под Донецком

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские войска покинули несколько своих укрепленных районов, расположенных под городом Донецком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Вооруженные формирования Украины оставили сразу несколько укрепрайонов под Донецком», — сказал он.

Источник агентства добавил, что большая часть покинутой Вооруженными силами Украины (ВСУ) местности имеет важное стратегическое значение.

Утром 16 февраля министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под свой контроль несколько позиций ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловки. Последний расположен на Южно-Донецком направлении.

По данным ведомства, позиции украинских войск заняли бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. В настоящее время они продолжают наступательные действия на данном участке фронта, подчеркивалось в заявлении.

До этого артиллеристры-десантники Вооруженных сил РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу реки Днепр. Более того, военнослужащие страны ликвидировали два миномета и склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее украинским бойцам, принимающим участие в сражениях у донецкого города Авдеевки, предъявили ультиматум о капитуляции.

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