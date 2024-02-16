Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 год, в интервью с газете «Известия» высказал мнение о том, как рядовые граждане республики относятся к конфликту. По его мнению, несмотря на то, что общество подвергается воздействию телемарафона, который транслируется круглосуточно, большинство людей не желает продолжения противостояния и возвращения к границам 1991 года, о котором постоянно говорят власти в Киеве.

Политик призвал представить обычную семью, которая смотрит телевизор и подвергается пропаганде. По его словам, люди осознают, что через год их сын возрастом 16-17 лет может быть призван на фронт, где его жизнь будет под угрозой в окопах. Украинцы видят, как взрываются ракеты и происходят пожары.

«И кому этого хочется? Не надо упрощать: люди везде есть люди. Значительная часть уже воспитывается в духе ненависти, озлобления и так далее. Но это вовсе не означает, что таких людей 90 процентов или что они готовы хватать оружие и бежать в окопы и погибать непонятно за что и для чего», — подытожил Азаров.

По его данным, около четверти всех школьников Украины стремится уехать из страны, не желая попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он добавил, что молодое поколение украинцев «пессимистично смотрит» на будущее Украины, что неудивительно в условиях, когда после постановки на воинский учет они «автоматически становятся невыездными» с территории Украины.

Экс-премьер также заявил, что США имеют возможность сместить президента государства Владимира Зеленского с его поста при помощи нового «майдана».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.