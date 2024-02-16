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США совершили кибератаку на предполагаемый иранский корабль-шпион

NBC News: США совершили кибератаку на предполагаемый иранский корабль-шпион

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

США произвели кибератаку на иранский военный корабль, который мог собирать разведывательные данные о судах в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что кибератака произошла неделю назад. Сообщается, что она послужила ответом на удар беспилотниками по американской базе на границе Иордании и Сирии.

До этого сообщалось, что реакция Белого дома на атаку беспилотными летательными аппаратами по военной базе США в Иордании может быть мощнее, чем предыдущие ответные атаки в Ираке и Сирии. При этом CNN отмечает, что министерство обороны США и Белый дом пытаются сохранить свои планы в тайне. Телеканал уточняет, что на президента Соединенных Штатов Джо Байдена оказывается «возрастающее давление» после атак базы в Иордании. По данным CNN, некоторые республиканцы призвали к прямому ответному удару США в сторону Ирана.

Источники указывают, что администрация Байдена рассматривает нанесение ударов по группировкам иранских боевиков в Сирии и Ираке. В качестве еще одного варианта ответа допускается «наступательная кибератака». При этом, подчеркивает телеканал, за последние месяцы Соединенные Штаты не один раз атаковали склады оружия представителей иранских группировок в Иране и Сирии, но «это не смогло остановить боевиков».

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном.

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