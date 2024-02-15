В США заявили о коррупции при передаче помощи США на Украину

Генеральный инспектор Пентагона сообщил, что проверки передаваемой США помощи Украине привели к арестам и возбуждению уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно докладу оборонного ведомства, структура по расследованию коррупции, сформированная из представителей Пентагона и Госдепа, инициировала на Украине 57 производств за два года, 14 из которых были завершены, а работа по 43 продолжается.

Утоняется, что открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействия распространения технологий и вооружений.

Согласно докладу, закрытые расследования привели к семи арестам и 13 уголовным обвинениям, двум приговорам и 11 лишениям прав.

14 февраля стало известно, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы в закупках для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спикер нижней палаты парламента США Майк Джонсон заявлял, что палата представителей не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозят новые кредиты ЕС Украине.