Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили о коррупции при передаче помощи США на Украину

Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США на Украину

close
100%
Al Drago/Reuters

Генеральный инспектор Пентагона сообщил, что проверки передаваемой США помощи Украине привели к арестам и возбуждению уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно докладу оборонного ведомства, структура по расследованию коррупции, сформированная из представителей Пентагона и Госдепа, инициировала на Украине 57 производств за два года, 14 из которых были завершены, а работа по 43 продолжается.

Утоняется, что открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействия распространения технологий и вооружений.

Согласно докладу, закрытые расследования привели к семи арестам и 13 уголовным обвинениям, двум приговорам и 11 лишениям прав.

14 февраля стало известно, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы в закупках для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спикер нижней палаты парламента США Майк Джонсон заявлял, что палата представителей не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозят новые кредиты ЕС Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами