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Шеф Пентагона вернулся на работу после госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Соединенных Штатов.

«Ллойд Остин вернулся на рабочее место в Пентагон сегодня, после выписки из Военного госпиталя имени Уолтера Рида 13 февраля 2024 года он выполнял свои обязанности из дома», — сказано в заявлении.

14 февраля Ллойд Остин провел онлайн-встречу представителей стран, помогающих Украине.

12 февраля Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, вновь госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Во время нахождения главы Пентагона в больнице его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

До этого политолог объяснил, во что обойдется США возможная отставка главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не поддержал идею отставки главы Пентагона.

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