Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Ракетный удар был нанесен по судну в 85 морских милях к югу от йеменского порта Аден. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

В UKMTO заявили, что в настоящее время власти расследуют обстоятельства происшествия. Экипажи кораблей призвали соблюдать осторожность и сообщать Центру о любой подозрительной активности.

Также сообщалось, что американские военные нанесли 14 февраля четыре удара по противокорабельным крылатым ракетам и беспилотникам мятежников-хуситов.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.