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США рассмотрят поставку миллионов снарядов Украине в обход конгресса

Forbes: Байден может передать четыре миллиона снарядов ВСУ в обход конгресса

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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до четырех миллионов снарядов Украине в обход конгресса. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, Байден может воспользоваться юридической лазейкой о передаче «избыточных оборонных товаров» третьим странам на $500 млн в год. Отмечается, что большую часть оружия США передавали Украине в рамках программ «кругового обмена», что позволяет обнулить их стоимость и вывести из-под потолка расходов.

Как пишет Forbes, у США есть четыре миллиона 155-миллиметровых усовершенствованных кассетных боеприпасов M483A1 и M864 DPICM, признанных Министерством обороны США устаревшими, однако препятствием для их передачи является процедура замены отправленного снаряжения новым оружием. Отмечается, что Байден мог бы отказался от этой практики и обозначить все снаряды, оставшиеся на складах американской армии, как излишки и передать их на Украину, не запрашивая средств для их замены.

До этого руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявлял, что медлительность конгресса при решении вопроса о финансировании Украины привела к ослаблению армии страны.

13 февраля в сенате США состоялось голосование по законопроекту о выделении $60 млрд на помощь Украине. Документ набрал достаточное количество голосов для его утверждения, но теперь его должна рассмотреть палата представителей.

В свою очередь, Джо Байден приветствовал решение верхней палаты американского парламента по вопросу финансирования Украины. Глава государства призвал членов нижней палаты конгресса действовать столь же оперативно, обратив внимание на острую нехватку боеприпасов у ВСУ.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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