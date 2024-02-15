Силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, а также уничтожить 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Уничтожены 95 украинских беспилотников в районах Житловки в Луганской народной республике (ЛНР), Соледара, Волновахи, Еленовки в Донецкой народной республики, Любимовки, Инженерного, Полог, Очеретоватого в Запорожской области, а также в районе населенного пункта Великие Копани в Херсонской области», — сказали в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В министерстве уточнили, что удар был нанесен по украинским предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.