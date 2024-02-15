Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников за сутки

Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили 95 беспилотников ВСУ

close
100%
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, а также уничтожить 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Уничтожены 95 украинских беспилотников в районах Житловки в Луганской народной республике (ЛНР), Соледара, Волновахи, Еленовки в Донецкой народной республики, Любимовки, Инженерного, Полог, Очеретоватого в Запорожской области, а также в районе населенного пункта Великие Копани в Херсонской области», — сказали в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В министерстве уточнили, что удар был нанесен по украинским предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами