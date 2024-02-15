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В Минобороны России сообщили о перехвате американской авиабомбы

Минобороны: российские силы перехватили авиабомбу JDAM ВСУ производства США

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы смогли перехватить авиабомбу JDAM ВСУ американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что Россия нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В министерстве уточнили, что удар был нанесен по украинским предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

14 февраля в военном ведомстве рассказали, что за одни сутки средства ПВО РФ перехватили семь ракет HIMARS и «Ольха» и уничтожила 98 БПЛА ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.

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