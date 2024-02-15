В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

Ракетный удар Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду — очередной акт терроризма со стороны Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, данный инцидент Россия вынесет на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

Утром 15 февраля ВСУ ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находился продуктовый магазин «Магнит» и аптека. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

Министерство обороны РФ сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее момент прилета снаряда в здание магазина в Белгороде попал на видео.