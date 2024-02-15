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ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам ВПК Украины

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Минобороны России

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что удар был нанесен по украинским предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

Целями также стали заводы, производящие топливо для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны добавили, что все объекты были поражены.

14 февраля в военном ведомстве рассказали, что за одни сутки средства ПВО РФ перехватили семь ракет HIMARS и «Ольха» и уничтожила 98 БПЛА ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

В Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.

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