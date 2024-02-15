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В Белгороде сняли на видео момент прилета украинского снаряда в здание магазина

Момент прилета снаряда в здание магазина в Белгороде попал на видео

Во время обстрела Вооруженных силами Украины (ВСУ) Белгорода один из снарядов попал в магазин. Кадры с моментом прилета опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

В результате атаки сильные повреждения получил торговый центр.

В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ на Белгородской областью. По данным ведомства, украинские войска атаковали город при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.

14 февраля сирену ракетной опасности запускали в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена воздушная тревога.

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Обстрелы Белгорода
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