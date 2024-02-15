США нанесли четыре удара по ракетам и беспилотникам хуситов

Американские военные нанесли 14 февраля четыре удара по противокорабельным крылатым ракетам и беспилотникам мятежников-хуситов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ВС США.

«ВС США успешно осуществили четыре удара в целях самообороны по семи противокорабельным крылатым ракетам, трем беспилотным летательным аппаратам», — говорится в сообщении.

Военные США утверждают, что мятежники готовили ракеты и беспилотники со снарядами для запуска в сторону кораблей в Красном море.

14 февраля сообщалось, что войска США и Британии нанесли еще два удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят.

11 февраля американо-британским ударам подверглись два надводных беспилотника и три мобильные противокорабельные крылатые ракеты, которые, по данным центрального командования вооруженных сил США, располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море.

Ранее Хуситы раскрыли, что США за месяц операции не достигли никаких успехов.