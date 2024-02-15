Гладков приехал к ТЦ в Белгороде, по которому ударили ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к белгородскому торговому центру, по которому Вооруженные силы Украины утром 15 февраля нанесли удар. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот день в Белгороде объявлялась ракетная атака. Торговый центр, расположенный на улице Плеханова, получил сильные повреждения. Внутри ТЦ находится продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Есть жертвы.

В настоящее время в районе ЧП работают врачи, передает агентство.

Министерство обороны РФ сообщило, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Telegram-канале Shot писал, что БПЛА попытался атаковать Губкинскую нефтебазу, расположенную в Белгородской области.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.