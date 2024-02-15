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Появилось видео с обломками гибридного боеприпаса GLSDB

Военкор Андроник опубликовал видео с обломками авиабомбы GLSDB

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Saab

Военный корреспондент Михаил Андроник опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, показаны обломки гибридного боеприпаса GLSDB американского производства.

«Вот что прилетело вчера по Кременной — Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) — планирующая авиабомба GBU 39/b, выпущенная из РСЗО HIMARS», — написал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

GLSDB имеет в основе управляемую авиабомбу GBU-39/B SDB. Разгонный блок отделяется, после чего боеприпас начинает планирование к цели.

В начале февраля заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сообщала, что ракеты GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Во время пресс-конференции в Киеве дипломат также заявляла, что Соединенные Штаты намерены помочь Украине в восстановление оборонной промышленности для дальнейшего противостояния России.

Ранее в России заявили о наличии средств для перехвата снарядов GLSDB.

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