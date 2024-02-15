Военные ВСУ назвали ситуацию в Авдеевке «угрожающей»

Штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Авдеевку, назвала ситуацию там «угрожающей». Об этом сообщатся в Telegram-канале бригады.

«Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», — сказано в сообщении, где также отмечается, что ситуация остается угрожающей и нестабильной.

15 февраля сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки.

Днем ранее спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой сказал, что ВСУ могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Украине территорий.

В этот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не смогут удержать позиции в Авдеевке после ударов ракетными комплексами «Искандер» по полигону в Селидово.

Ранее в Германии оценили шансы Украины вернуть освобожденные Россией территории.