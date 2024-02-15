Коллективная оборона должна распространяться на всех членов Организации Североатлантического договора (НАТО), а не только на те, которые довели военные расходы до 2% ВВП. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

«Принцип один за всех и все за одного должен распространяться на все страны НАТО. Иначе это подорвет безопасность всех нас, поставит под угрозу наших солдат на переднем крае. Поэтому коллективная оборона распространяется на весь альянс - это основа НАТО», — заявил Столтенберг.

15 февраля глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Швеции в НАТО должно произойти как можно скорее. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В этот же день председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразил мнение, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания.

До этого испанская газета El País писала, что руководство Североатлантического альянса планирует создать центр по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сейчас является лишь инструментом внешней политики Вашингтона и поэтому не имеет смысла в дальнейшем существовании Североатлантического альянса.