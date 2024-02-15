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Советник Пушилина рассказал об окружении части сил ВСУ под Донецком

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об окружении группировки ВСУ под Донецком

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Часть группировки Вооруженных сил Украины под Донецком оказалась в окружении российских войск. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, часть этой группировки находится «под плотным огневым контролем», то есть почти окружена.

Кимаковский добавил, что ВСУ пытаются покинуть ряд позиций, но несут при этом потери личного состава.

Накануне командир российского подразделения с позывным «Армата» сообщил РИА Новости, что ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как они отступили из населенного пункта Веселое в ДНР.

13 февраля министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Днем ранее стало известно, что украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, в течение суток потеряли до 240 солдат.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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