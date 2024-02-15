В Запорожье после взрывов сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном Киеву городе Запорожье повредили объект инфраструктуры. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По его словам, повреждения обнаружили в районе, где незадолго до этого произошли взрывы. При этом Федоров отметил, что подробности уточняются, однако не привел каких-либо данных об объекте.

Помимо этого сообщения о мощных взрывах поступили в Киеве и области, Днепропетровске и Львове, а также Хмельницкой области Украины. По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, в настоящее время на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Утром 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице государства произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он. Как отметил глава населенного пункта, аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Курской области.