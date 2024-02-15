Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Киев заподозрили в подготовке к сдаче Авдеевки

mk.ru: на Украине появилось 2000 новых могил для бойцов ВСУ из Авдеевки

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки. Об этом пишет газета MK.ru со ссылкой на местные средства массовой информации и пользователей социальных сетей.

По данным журналистов, недавно на территории Днепропетровской области Украины было создано новое кладбище. Как рассказали жители региона, всего здесь появилось около двух тыс. могил.

Очевидцы не исключили, что данное кладбище предназначено для украинских военнослужащих. В первую очередь речь идет о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимают участие в боевых действиях в районе населенного пункта Авдеевки.

14 февраля представитель оперативно-тактической группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что в скором времени военнослужащие страны могут лишиться контроля над Индустриальным проспектом. Указанная трасса является единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в город Авдеевку со стороны подконтрольных украинскому руководству территорий.

Ранее жительница Авдеевки рассказала о попытках бойцов ВСУ «выдавить» гражданское население из города.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами