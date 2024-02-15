Украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки. Об этом пишет газета MK.ru со ссылкой на местные средства массовой информации и пользователей социальных сетей.

По данным журналистов, недавно на территории Днепропетровской области Украины было создано новое кладбище. Как рассказали жители региона, всего здесь появилось около двух тыс. могил.

Очевидцы не исключили, что данное кладбище предназначено для украинских военнослужащих. В первую очередь речь идет о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимают участие в боевых действиях в районе населенного пункта Авдеевки.

14 февраля представитель оперативно-тактической группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что в скором времени военнослужащие страны могут лишиться контроля над Индустриальным проспектом. Указанная трасса является единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в город Авдеевку со стороны подконтрольных украинскому руководству территорий.

Ранее жительница Авдеевки рассказала о попытках бойцов ВСУ «выдавить» гражданское население из города.