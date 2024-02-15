Сирены воздушной тревоги прозвучали во всех украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на все регионы Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Тревога также звучит в подконтрольных украинским властям частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Некоторое время назад взрывы произошли в Харьковской области Украины.

Накануне взрывы произошли на территории города Херсона, который контролируется властями Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.