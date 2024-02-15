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Артиллеристы уничтожили «Град» ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы уничтожили «Град» ВСУ на Купянском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы «Запада» успешно нейтрализовали ракетно-артиллерийскую установку «Град» украинских Вооруженных сил (ВСУ) в направлении Купянска. Об этом сообщили РИА Новости представители министерства обороны Российской Федерации.

«На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО «Град» ВСУ», — доложили в Минобороны РФ.

Также сообщалось, что десантники из Забайкалья захватили опорный пункт украинских Вооруженных сил к западу от Артемовска.

Согласно информации ведомства обороны, средств объективного контроля, полученные от беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, подтвердили успешное поражение обнаруженных разведкой целей.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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