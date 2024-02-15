Десантники захватили опорный пункт ВСУ в ДНР

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что бронегруппа парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии получила задачу уничтожить группу пехоты в опорном пункте.

На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения, подчеркнули в министерстве.

До этого командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск РФ с позывным «Ювелир» заявил, что украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на Артемовском участке фронта.

Военный уточнил, что украинские войска используют дым, чтобы помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, украинские бойцы не понимают, где стоят российские войска.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.