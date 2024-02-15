Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Десантники захватили опорный пункт ВСУ в ДНР

Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артемовска

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что бронегруппа парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии получила задачу уничтожить группу пехоты в опорном пункте.

На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения, подчеркнули в министерстве.

До этого командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск РФ с позывным «Ювелир» заявил, что украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на Артемовском участке фронта.

Военный уточнил, что украинские войска используют дым, чтобы помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, украинские бойцы не понимают, где стоят российские войска.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами