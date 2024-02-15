Путин назвал главный триггер для начала СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских соглашений. Это было сказано в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По мнению Путина, также триггером для начала операции послужили постоянные атаки на Луганскую народную республику и Донецкую народную республику, которые, как он отметил, не признавались Россией восемь лет, и которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Ранее президент выразил сожаление о том, что Россия не приступила к проведению специальной военной операции на Украине раньше.

Также глава государства обвинил лидеров западных стран в искажении и перекручивании его высказываний о причинах начала СВО.

Путин также выразил сожаление, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.