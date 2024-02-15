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Путин назвал главный триггер для начала СВО

Путин: триггером для СВО послужил отказ Украины от Минских договоренностей

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских соглашений. Это было сказано в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По мнению Путина, также триггером для начала операции послужили постоянные атаки на Луганскую народную республику и Донецкую народную республику, которые, как он отметил, не признавались Россией восемь лет, и которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Ранее президент выразил сожаление о том, что Россия не приступила к проведению специальной военной операции на Украине раньше.

Также глава государства обвинил лидеров западных стран в искажении и перекручивании его высказываний о причинах начала СВО.

Путин также выразил сожаление, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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