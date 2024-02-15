В Великобритании рассказали о действиях ВС РФ под Марьинкой

Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что российская армия работает над тем, чтобы занять и зачистить близлежащие населенные пункты возле Марьинки, что позволит перекрыть снабжение Угледара и разрушить всю украинскую оборону на юге Донбасса. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Duran.

По его словам, российская сторона атакует по всей линии фронта. Он утверждает, что неподалеку от Марьинки у украинской стороны наблюдаются неудачи.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить несколько стран западной Европы для ускорения выделения помощи Киеву.

Отмечается, что Зеленский попытается обосновать более быструю передачу помощи от стран Запада, так как запасы боеприпасов ВСУ сокращаются. Также Bloomberg утверждает, что президент Украины будет настаивать на предоставлении гарантий безопасности от стран G7.

12 февраля сообщалось, что из-за задержки поставок с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». К такому выводу после поездки в Киев пришла вице-президент бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.