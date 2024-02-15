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В одном из регионов Украины произошли взрывы

«Общественное»: в Харьковской области произошли взрывы

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом сообщает издание «Общественное».

Других подробностей не приводится.

В текущий момент воздушная тревога действует в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Накануне взрывы произошли на территории города Херсона, который контролируется украинскими властями.

В ночь на 14 февраля в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, о возможной опасности предупредили жителей Черкасской и Харьковской областей.

Кроме того, особый режим начал действовать в Николаевской и Полтавской областях. Также сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины.

По данным онлайн-карты, разработанной украинским министерством цифровой трансформации, в то же время в «красную» зону попала подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Днем 13 февраля издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Одессе. Одновременно с этим в Одесской области сработали сирены воздушной тревоги, но иные сведения о ситуации в регионе не поступали.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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