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Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет направлен в Рафах

Нетаньяху сообщил о решении воевать до победы и наступать на Рафах

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JINI/Global Look Press

Израиль будет воевать до победы, Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в том числе будет наступать на Рафах — самый южный город сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале.

«Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафахе — после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», — заявил Нетаньяху.

Куда именно будут направлены палестинские беженцы, ранее покинувшие северную часть анклава, в том числе город Газа, израильский премьер не уточнил.

Также Нетаньяху заявил, что ключом к освобождению оставшихся заложников-израильтян должна стать военная операция и «жесткая дипломатия».

До этого власти Испании и Ирландии призвали Еврокомиссию (ЕК) немедленно оценить соблюдение Израилем обязательств в области защиты прав человека в секторе Газа.

Ранее сообщалось о продлении переговоров по сделке Израиля и ХАМАС.

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