В Энергодар прорвались три беспилотника ВСУ

Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, был атакован тремя дронами Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ ударили тремя дронами-камикадзе по мирному городу энергетиков (…). В результате нападения пострадало здание городской администрации. Слава Богу, [среди людей] пострадавших нет», — написал Рогов.

Информацию Рогова подтвердил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз.

«На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Просим жителей города сохранять бдительность и осторожность!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Город Энергодар находится на левом берегу Днепра в Запорожской области. На его территории построена Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она регулярно подвергается обстрелам, однако опасных радиационных инцидентов пока не зафиксировано.

7 февраля линию соприкосновения в Запорожской области посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ранее стало известно, когда может состояться визит главы МАГАТЭ в Москву.