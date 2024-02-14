В ВСУ высказались о сроках окончания конфликта на Украине

Пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Тарас Березовец (признан в РФ иностранным агентом) в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что вооруженный конфликт на Украине в ближайшие годы не закончится.

По его словам, целью ВСУ является выход на границы 1991 года, несмотря на то, сколько времени на это уйдет. Он отметил, что быстрым результат быть не может.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях. Сырский рассказал, что провел рабочую поездку вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в воинские части и подразделения ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.

13 февраля стало известно, что Умеров и Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.