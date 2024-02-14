Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ВСУ высказались о сроках окончания конфликта на Украине

Майор ВСУ Березовец: в ближайшие годы бои на Украине не закончатся

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Тарас Березовец (признан в РФ иностранным агентом) в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что вооруженный конфликт на Украине в ближайшие годы не закончится.

По его словам, целью ВСУ является выход на границы 1991 года, несмотря на то, сколько времени на это уйдет. Он отметил, что быстрым результат быть не может.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях. Сырский рассказал, что провел рабочую поездку вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в воинские части и подразделения ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.

13 февраля стало известно, что Умеров и Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами