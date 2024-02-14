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Следствие обнаружило коррупционную схему в закупках для Минобороны Украины

Следователи НАБУ подтвердили существование коррупционной схемы в закупках для ВСУ

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Shutterstock

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы в закупках для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают украинские издания.

«В рамках расследования уголовного производства по закупке министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов», — заявили в НАБУ.

При этом, по словам представителей ведомства, в данный момент работа все еще продолжается — следователям предстоит обработать «огромное количество» первичной документации.

До этого колумбийские наемники ВСУ сообщили о масштабной коррупции и воровстве в рядах украинской армии.

Ветеранам колумбийской армии и просто авантюристам обещают $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях, однако на практике многие наемники не увидели этих денег.

Ранее бразильский наемник рассказал о невыплате жалования командованием ВСУ.

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