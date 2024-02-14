США нанесли удар по готовившейся к запуску крылатой ракете хуситов

Соединенные Штаты нанесли очередной ракетный удар по территории Йемена. Об этом со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщает ТАСС.

На этот раз целью атаки стала мобильная противокорабельная крылатая ракета, которую, как утверждается, хуситы из движения «Ансар Аллах» готовили к запуску по кораблям в Красном море. В пресс-релизе СЕНТКОМ говорится, что удар был нанесен в рамках самообороны и был успешен.

14 февраля сообщалось, что войска США и Британии нанесли еще два удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят.

12 февраля Хуситы заявили об отсутствии у США военных успехов в Йемене. Член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад высказал мнение, что США бомбят пустыри и опустевшие военные лагеря, обманывая мир.

Ранее стало известно, как упал трафик судов в Суэцком канале.