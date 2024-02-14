Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России отбили две атаки украинских войск на Краснолиманском направлении и улучшили свои позиции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, войска группировки «Центр» отразили при поддержке артиллерии и самолетов атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ рядом с Червоной Дибровой в ЛНР и Торским в ДНР.

Отмечается, что противник понес серьезные потери, лишившись до 320 солдат, пяти БМП, двух танков, 10 боевых бронированных машин, 22 авто, одного ЗРК «Стрелоа-10» и гаубицы Д-30.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-24 ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, за последние сутки была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее сообщалось, что ВСУ экономят боеприпасы из-за сокращения поставок с Запада.