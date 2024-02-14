Израиль нанес серию авиаударов по Ливану в ответ на ракетный удар по северу страны. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Израильские истребители начали масштабную волну атак на территорию Ливана», – говорится в сообщении.

5 февраля военная авиация Израиля атаковала командный центр вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. За день до этого ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям шиитского движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр иностранных дел Ливана заявил, что война не покажется Израилю «пикником».