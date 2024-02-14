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На Украине заявили, что готовятся лишиться контроля над трассой в Авдеевку

В ВСУ признали риск потери основной трассы снабжения в Авдеевке

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Мстислав Чернов/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Украине территорий. Об этом заявил украинским СМИ спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

Речь идет об Индустриальном проспекте, который проходит через всю Авдеевку и переходит в улицу Грушевского на юго-востоке города, где остаются полуокруженные позиции ВСУ.

Потеря контроля над всей протяженностью Индустриального проспекта может означать начало оперативного окружения украинской группировки в этом городе, так как альтернативные пути подвоза припасов и подкреплений представляют собой проселочные дороги в полях, которые просматриваются на несколько километров.

Спикер группировки «Таврия» Лиховой при этом отмечает, что «предусмотрены запасные пути снабжения».

До этого российский военный рассказал о ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

Ранее новый главком ВСУ Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях.

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Операция на Украине
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