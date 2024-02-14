Войска США и Британии нанесли еще два удара по объектам хуситов в Йемене

Войска Соединенных Штатов и Великобритании нанесли два новых удара по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Как рассказал корреспондент канала в провинции Ходейда, целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Портал называет удары США и Британии ответом на действия хуситов в поддержку Палестины, под которыми подразумевается обстрел израильских судов в Красном море.

11 февраля американо-британским ударам подверглись два надводных беспилотника и три мобильные противокорабельные крылатые ракеты, которые, по данным центрального командования вооруженных сил США, располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море.

Ранее хуситы заявили об отсутствии у США военных успехов в Йемене.