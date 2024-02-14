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Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

МО: Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал», учитывая опыт СВО

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» оперативно доработать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Глава военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации», — говорится в публикации министерства.

Шойгу уточнил, что поручение касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что необходимо «для борьбы с беспилотниками».

10 февраля Сергей Шойгу заявлял, что объекты нефтегазового комплекса и критической инфраструктуры, которые находятся на территории Российской Федерации, должны быть защищены при помощи зенитных управляемых ракет «Стрела».

Ранее Шойгу оценил выполнение гособоронзаказа по производству ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

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