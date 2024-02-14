Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Появились кадры неудачной работы наемников The Chosen в зоне СВО

Опубликовано видео поражения российским пулеметчиком британского наемника Мосса

В сети появилась архивная видеозапись столкновения у поселка Невельское бойцов ВС РФ и наемников батальона The Chosen. Видео опубликовал Telegram-канал TrackANaziMerc.

На кадрах видно, как наемник по имени Александр Мосс получает ранение от выстрела российского пулеметчика. Ранение пришлось в шею, пуля прошла сбоку.

По данным Telegram-канала, батальон The Chosen несет самые высокие потери среди всех подразделений иностранных наемников в зоне проведения спецоперации.

До этого 32-летний колумбиец с позывным «Чечо» рассказал информационному агентству Associated Press, что его землякам пришлось покинуть поле боя на Украине из-за опасности, которые несут российские дроны. По словам наемника, ему пришлось помочь своему напарнику, которому осколком была пробита челюсть.

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами