В сети появилась архивная видеозапись столкновения у поселка Невельское бойцов ВС РФ и наемников батальона The Chosen. Видео опубликовал Telegram-канал TrackANaziMerc.

На кадрах видно, как наемник по имени Александр Мосс получает ранение от выстрела российского пулеметчика. Ранение пришлось в шею, пуля прошла сбоку.

По данным Telegram-канала, батальон The Chosen несет самые высокие потери среди всех подразделений иностранных наемников в зоне проведения спецоперации.

До этого 32-летний колумбиец с позывным «Чечо» рассказал информационному агентству Associated Press, что его землякам пришлось покинуть поле боя на Украине из-за опасности, которые несут российские дроны. По словам наемника, ему пришлось помочь своему напарнику, которому осколком была пробита челюсть.

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.