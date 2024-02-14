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Стало известно, какой объект ВСУ пытались атаковать дроном в Воронежской области

Mash: ВСУ попытались атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области

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Телеграм-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 февраля попытались атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, все случилось 14 февраля около двух часов ночи. Момент поражения дрона системой ПВО попал на видео, отметили корреспонденты.

По данным Mash, это к воронежскому нефтехранилищу подлетал UJ-22 Airborne украинской UKRJET, 330 см в длину, 460 в ширину. На борту было около 3,5 кг взрывчатки.

По предварительным данным, беспилотник запустили с севера Сумской области Украины, района населенного пункта Ворожба. В итоге устройство сбили над городом Семилуки. Обошлось без пострадавших, последствия на земле уточняются.

До этого об инциденте рассказал губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате атаки беспилотника серьезных последствий не зафиксировали.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

Ранее в Минобороны рассказали, что за ночь системы ПВО сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами.

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