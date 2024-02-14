Путин потребовал укрепить структуры МЧС в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам расширенной коллегии МЧС призвал укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии.

По его словам, в 2023 году в Мариуполе открыли новый, полностью оснащенный современной техникой спасательный центр. Он посчитал, что необходимо и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, а также решать вопросы материально-технического оснащения, привлекать дополнительные кадры.

Также Путин посчитал необходимым использовать опыт специальной военной операции при организации системы гражданской обороны страны.

По мнению Путина, нужно уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся рядом с местами боевых действий, а также подвергаются атакам. Президент уточнил, что это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов.

До этого Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о российских Вооруженных силах.

Ранее стало известно, что Путин поздно вечером 13 февраля приехал в Кремль.