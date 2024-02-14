В Германии прокомментировали маневр России в зоне СВО

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Журналист Репке: ВСУ не ожидали мощных атак российской армии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали от российских войск таких мощных и массированных атак.

По словам журналиста, сводки украинской стороны с фронта «просто ужасны».

«Украинские активисты предполагают, что военное руководство недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах», — поделился журналист.

Он добавил, что на некоторых участках у ВСУ нет второй линии обороны, а первая не так хорошо укреплена, чтобы противостоять атакам ВС РФ.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают множество бракованного оружия. Партнеры Украины зачастую отправляют ВСУ старое вооружение с истекающим запасом прочности, большая часть поставляемого оружия не проверяется.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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