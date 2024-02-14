Украинский пленный рассказал, сколько стоит сбежать в Польшу

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Султанов рассказал, что нелегальный переход в Польшу стоит не менее $15 тысяч. Его слова приводит ТАСС.

По словам военнопленного, он пошел в армию только после получения третьей повестки, проигнорировав первые две. Он добавил, что после игнорирования каждой повестки военнообязанному приходят все большие штрафы.

«В Польшу уже нереально было [сбежать], $15 тыс. для меня — неподъемная сумма. Надо связи, чтобы в Польшу добраться», — поделился Султанов.

Он рассказал, что попал в плен к российским разведчикам после того, как его группа выполняла очередную задачу по доставке снаряжения и оказалась в тумане.

До этого Султанов рассказывал, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.