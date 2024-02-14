Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают множество бракованного оружия. Об этом пишет «Лента.ру».

По его словам, партнеры Украины зачастую отправляют ВСУ старое вооружение с истекающим запасом прочности, большая часть поставляемого оружия не проверяется. Нередко оружие эксплуатируется дольше допустимых сроков.

«Многое из того, что есть на вооружении, было поставлено с превышением сроков годности: те же американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя», — пояснил Дандыкин.

Также Дандыкин указал на отсутствие на Украине собственного производства. По его словам, Киев практически ничего не производит — ни снарядов, ни техники, ни вооружений.

До этого в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии говорилось, что Российская Федерация превосходит Украину по производству и количеству боеприпасов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.